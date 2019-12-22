طب بنين الأزهر تحصل على الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي

حصلت كلية طب بنين الأزهر في القاهرة على درجة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقدّم الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، التهنئة لكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بجامعة الأزهر في القاهرة، بحصولها على اعتماد الكلية من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، إنّ حصول كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء، حلقة من سلسلة النجاحات التي حققتها الكلية مؤخرا، في إطار دعم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجهود الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب السابق، والدكتور خيري عبدالحميد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أبوالغيط وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة للجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل بالكلية بالإدارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي توجت بحصول الكلية على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم.

وأكد أنّ التعليم الطبي المستمر يعد ضروريا وحاسمًا في ازدهار مقدمي الرعاية الصحية، فهو يسمح للممارس بالتعلم واكتشاف طرق قابلة للتطبيق لتحسين رعاية المرضى، وإدارة مهنته بشكل فعّال في المشهد المتغير باستمرار في المجال الطبي.

وأوضح تعدد فوائد التعليم الطبي، ومنها: صقل المهارات لتحسين الرعاية الشاملة للمرضى، إبقاء الأطباء والفنيين والتمريض على اطلاع دائم بآخر التطورات في مجال تخصصهم، مواجهة التحديات الواقعية التي يواجهها أخصائيو الرعاية الصحية يوميًا، اكتساب نموًا مهنيًا وتميزاً علمياً لتعزيز الوضع الوظيفي، تلبية متطلبات الترخيص الشهادات، وتعلم مهارات إدارة الفريق الطبي الفعال، كسب العضوية في المنظمات المهنية الدولية الهامة والمحلية في أوروبا وأمريكا، وترسيخ العديد من الفوائد العلمية والبحثية.