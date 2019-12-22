وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات ورفع وإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة والملصقات من على جدران المنشآت الحكومية والعامة، وأعمدة ومحولات الكهرباء.

وشدد سعد على ضرورة ومواجهة ظاهرة تشويه المدن بالكتابة على الجدران، وتحرير محاضر وفرض غرامات فورية لأصحاب تلك الملصقات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وتغليظ العقوبة حال تكرارها، وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان، حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمنشآت والمرافق والإكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها، تحت اشراف رؤساء المراكز والأحياء تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وخطة الدولة لطلاء واجهات المباني والحفاظ على المظهر والتنسيق الحضاري للشوارع والميادين.

وأحال محافظ أسيوط بعض مخالفات الكتابة على جدران بعض المنشآت بشارع الهلالى بحي شرق أسيوط للشؤون القانونية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفرض غرامات على أصحابها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط.

وأطلق اللواء عصام سعد، فور توليه مهام عمله، مبادرة رائدة تحت شعار "لا تشوها" لمنع الكتابة على الجدران وشن حملات مكبرة لإزالة دجميع الملصقات واللافتات المخالفة على العقارات والمباني التراثية، وجميع المرافق، محذرًا جميع المخالفين من تكرار المخالفات منعًا للتعرض للغرامات الفورية التي يتم تحصيلها بواسطة رؤساء الأحياء، ومسؤولي الإشغالات بالأحياء والمراكز، منعًا لتشويه العقارات وشوارع وميادين المحافظة، والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة ومنع التشوه البصري الذي تسببه الإعلانات العشوائية والكتابات العشوائية على جدران وحوائط المؤسسات والعقارات.