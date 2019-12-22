هنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، ابن قرية نجريج بمركز بسيون، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019.

وقال رحمي، إن فوز اللاعب بهذه الجائزة جاء نتيجة جهد وعمل متواصل وأداء مشرف، عكس قدرة الشاب المصري على الوصول إلى أعلى المراكز.

وأوضح أن اللاعب أصبح قدوة مشرفة للشباب ومصدر فخر لكل المصريين.

وأشار محافظ الغربية إلى اهتمامه باكتشاف المواهب في جميع المجالات، وتقديم كل سبل الدعم لهم، لإشراكهم في المسابقات المحلية والعالمية.