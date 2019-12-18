أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمشاركة المجتمعية في أعمال تطوير مسرح 23 يوليو، جاء ذلك خلال تفقده المسرح اليوم للوقوف على أخر مستجدات أعمال التطوير.

وقال إن التكاتف أساس النجاح والتميز، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية في تنمية وجدان المواطنين. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة تتضمن متخصصين في الطرق والمرافق والتنسيق الحضاري لعمل دراسة متكاملة لتطوير مدينة المحلة على أن تراعى فى عملها السمة البصرية والتنسيق الحضارى للمدينة والعمل على تنظيم العمل المجتمعى واستغلال طاقة الشباب.

وخلال التفقد التقى المحافظ عددا من رجال الأعمال المشاركين في أعمال التطوير حيث ناقش أليات العمل خلال الفترة القادمة، مؤكداً على التواصل مع وزارة الثقافة لإنهاء إجراءات التجهيزات الفنية لخشبة المسرح على أحدث الأنظمة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير منطقة الشون وتجميل الجزيرة الوسطى وإنشاء مقاعد للمواطنين وأحواض زرع بالإضافة إلى توسعة الطريق، موضحاً أنه جارى إعداد مخطط لتنظيم أعمال تطوير مدينة المحلة وفق الأولويات الفعلية للإرتقاء بمستوى المدينة والمركز.