ارجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروعات القوانين التي كانت أدرجت على جدول أعمالها اليوم إلى الغد.

اللجنة توافق على 3 اتفاقيات دولية.. وتؤكد عدم مخالفتها للدستور

وانتهت اللجنة من الموافقة على 3 اتفاقيات دولية خلال اجتماعها اليوم الأحد، مؤكّدة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إنَّ اللجنة ارجأت مناقشة مشروعات القوانين إلى الغد، نظرا لانشغال المجلس اليوم بإجراءات عرض التعديل الوزاري الجديد.

يُشار إلى أنَّ مشروعات القوانين التي كان من المقرر مناقشتها على جدول أعمال اللجنة اليوم هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل وقانون رقم 18 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الآحوال المدنية واستمرار نظر مشروع قانون بتنظيم المأذونيين.