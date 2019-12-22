وافقت اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، على التقرير النهائي لها، وقررت رفعه إلى علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.

أبو شقة مقررًا احتياطيًا للجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الحكومة

كما وافقت اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، على اختيار "الشريف" مقررًا للتقرير خلال عرضه في الجلسة العامة، واختيار المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقررًا احتياطيًا للجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الحكومة.

يُشار إلى أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان ألقى البيان الحكومي أمام المجلس في 8 أكتوبر الماضي.