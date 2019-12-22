قالت مصادر قضائية إن القانون يكفل للمحكوم عليهم محمد راجح وباقي المتهمين في قضية شهيد الشهامة، الاستئناف على الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة 15 عاما، أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة مستأنف الطفل.

وقضت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في مدينة شبين الكوم، اليوم، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل شهيد الشهامة المجني عليه محمود البنا، يوم 9 أكتوبر الماضي، في مدينة تلا.

كما شمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن بالمدة ذاتها، لإدانتهم بالاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات.