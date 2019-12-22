قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الإستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء بدء رسميا أمس، ويتسم بأنّه أبرد فصول السنة، لكن حتى الآن لم نشعر بانخفاض الحرارة في فترات النهار، إذ يكون الجو دافئ أثناء النهار، خاصة مع سطوح الشمس، وأثناء فترات الليل والصباح الباكر تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ونشعر بالبرودة على أنحاء الجمهورية كافة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية فرح سعيد ورشا مجدي، على شاشة "صدى البلد"، أنّ الشبورة المائية كثيفة على بعض المناطقة خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها اليوم أقل كثافة وأقل حدة.

وتابعت شاكر أنّ حالة الطقس مستقرة حتى الإثنين المقبل، وبداية من يوم الثلاثاء سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية تصل للقاهرة لكنها خفيفة، إضافة لرياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، تستمر حتى الخميس المقبل.