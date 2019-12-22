قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه يعقد اجتماع حاليا داخل مكتبه في مقر وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العمل في كافة القطاعات.

مضيفا في تصريحات خاصة للوطن، أنه باق في منصبه ومستمر في العمل على تطوير خطة العمل الفني، التي تم تكليفه بها.

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على التعديل الوزاري.

جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وهو ما نظمته أيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".