قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّه سيتقدم باستقالته من البرلمان اليوم إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، متمنيا لزملائه التوفيق في عملهم النيابي.

هيكل يباشر آخر أعماله النيابية باجتماع مصغر مع أعضاء لجنة "ثقافة النواب"

وكان الوزير أسامة هيكل باشر آخر أعماله النيابية صباح اليوم، وعقد اجتماعَا صغيرا بحكم رئاسته للجنة الثقافة والآثار والإعلام بالمجلس لعرض ملاحظات مجلس الدولة حول هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والذي سبق أنَّ وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة وذلك لمراجعته.

كما التقى "هيكل" وفد جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - اليابانية والذي كان يشغل رئاستها.

وتخلل الاجتماع الأخير الذي جمع بين "هيكل "وأعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالنواب لحظات من الود، لاسيما أن "هيكل" شغل منصب رئاسة اللجنة لمدة 5 أدوار انعقاد متتالية.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.