وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على التعديل الوزاري الجديد، الذي تضمن تعيين الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبا لوزيرة الصحة لشؤون السكان، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تعيين نائبا لوزير الصحة لشؤون السكان، أولها فى عهد الدكتور أحمد عمادالدين، والثانية الآن.

وفي السطور التالية، معلومات مهمة عن نائب وزيرة الصحة الجديد: