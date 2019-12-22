وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على التعديل الوزاري الجديد، الذي تضمن تعيين الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبا لوزيرة الصحة لشؤون السكان، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تعيين نائبا لوزير الصحة لشؤون السكان، أولها فى عهد الدكتور أحمد عمادالدين، والثانية الآن.
وفي السطور التالية، معلومات مهمة عن نائب وزيرة الصحة الجديد:
- ولد في 27 يناير 1963م.
- حصل على دكتوراه في علم الوبائيات كلية الطب، جامعة القاهرة عام 2000.
- حصل على ماجستير الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة 1996، وماجستير طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس الطب والجراحة كلية الطب جامعة القاهرة 1987.
- شغل منصب مقرر المجلس القومي للسكان في 1 يونيو 2016.
- شغل منصب رئيس قسم طب الأسرة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية من 2005 إلى 2013، ورئيس لجنة البحوث ولجنة أخلاقيات البحوث بكلية الطب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية من 2007 إلى 2013.
- شغل منصب المدير المساعد لمركز تطوير التعليم الطبي كلية الطب القاهرة من 2014 لـ2016.