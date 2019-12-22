وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه وزيرا للأوقاف، موضحا أنّ تجديد الثقة يعني تجديد العهد مع الله ثم الرئيس والوطن، على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن والمرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، قائلا إنّ الفترة المقبلة ستشهد مرحلة بناء الوعي الديني والوطني، مرحلة تكوين العلماء والتثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا، مرحلة العمل المؤسسي المشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي، مرحلة الكتاب المرئي والمسموع، مرحلة الدفع بمزيد من الشباب وتمكين عمل المرأة.

وتابع أنّ المرحلة المقبلة تتضمن كذلك، مرحلة تعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف، مرحلة التوسع في أنشطة خدمة المجتمع، ومواصلة مسيرة تجديد الفكر الديني.