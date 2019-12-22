وجه جديد يطل على وزارة الطيران المدنى بإعلان تولى محمد منار عنبة منصب وزير الطيران المدنى فى التعديل الحكومى الجديد.

«عنبة» الذى حقق نجاحات خلال عمله رئيساً لأكاديمية شركة مصر للطيران للتدريب، خلال الفترة من 2013 حتى 2017 شهد خلالها مركز التدريب طفرة فى الأداء، توجت باجتياز تفتيش المنظمة العالمية للطيران المدنى «الإيكاو» والذى أجرته المنظمة لتقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية، التى تقدم داخل المركز للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات الإيكاو.كما اجتاز المركز خلال فترة رئاسته تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران «الإيازا»، وحصل على جائزة أفضل أكاديمية تدريب على أعمال الطيران فى القارة الأفريقية لعام 2013، لما تضمه الأكاديمية من أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين، كذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ، وتدريب مهندسى صيانة الطائرات، على مختلف الطرازات.

وأعد «عنبة» خطة لتطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية، وجرى تنفيذها بالفعل طبقاً لأحدث أساليب تحديث برامج التدريب المعتمدة من منظمة «الإيكاو»، بهدف رفع مستويات الأداء بشركة مصر للطيران المتعلقة بالسلامة الجوية وخدمة العملاء.وخلال فترة رئاسته للأكاديمية عمل على إعادة تأهيل طلبة الجامعات، أثناء الإجازة الصيفية، لتشمل مجالات التنمية البشرية والجودة وصيانة الطائرات والسياحة والطيران، وغيرها من الدورات التى تعمل على إعداد الطلاب لسوق العمل.كما نشطت الأكاديمية لتقدم خدماتها لعدة شركات مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والكينية، والزيمبابوية، والسودانية، والإريترية، والليبية، والسورية، والعراقية، والسعودية، بالإضافة إلى شركات أخرى فى شبه القارة الهندية.