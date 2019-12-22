تولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، وهي إحدى الوزارات المُستحدثة في التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه ظهر الأحد، ويأتي هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستور 2014.

من جانبها، هنأت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، عبر "الوطن"، أسامة هيكل بتوليه وزارة الدولة للإعلام، بعد عودتها في التشكيل الوزاري الجديد، مُتمنية له التوفيق في خطوته العملية المُقبلة.

وتولى هيكل وزارة الإعلام للمرة الأولى في يوليو 2011 حتى ديسمبر من العام ذاته، وعمل رئيسًا لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي منذ سبتمبر 2014، كما شغل منصب رئاسة لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب لمدة 5 أعوام، قبل أن يتقدّم باستقالته إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بموجب التكليف.