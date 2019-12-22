الوطنية للصحافة: هيكل ابن الإعلام ودارس ملفاته

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنّ تعيين أسامة هيكل في منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، خطوة جيدة وعظيمة، متابعا: "هو ابن الإعلام ودارس ملفاته، وسيكون إضافة قوية والأسرة الصحفية والإعلامية ترحب به".

وأضاف كرم، لـ"الوطن"، أنّ هيكل بالتأكيد لديه مشروع ومبادرات إعلامية وخطة، ولن يأتي خالي الوفاض، مشيرا إلى أنّه من المفترض أن يكون هناك جلسات مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، للاتفاق على أسلوب العمل والتنسيق، مطالبا المنظومة الإعلامية بالتعاون مع هيكل لإنجاح مشروعه ولتحقيق النهضة المنشودة للإعلام.