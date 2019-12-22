قال السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد حاجة ملف الزراعة لعمل متواصل وجهد كبير وأداء على أرض يلمسه المواطن العادي، وتابع "هذا ما نسعى له وفقا لخطة الدولة التنفيذية في مجالات تطوير وتحديث الزراعة".

القصير: الرئيس كلفني بالتطوير على أرض الواقع حتى يلمسه المواطن

وأضاف "القصير"، في تصريحات صحفية عقب وصوله لديوان عام وزارة الزراعة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، "نخطط خلال الفترة المقبة للانطلاق وليس البحث في الماضي"، مشيرا إلى أن الوزارة لن تهتم بالتصريحات بل بالعمل الجاد الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير الزراعة الجديد، أن دور الإعلام عرض رسائل تخدم القطاع الزراعي على كل المستويات لصالح مصر؛ بما يعكس الواقع ويوضح الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية وتحديثها.