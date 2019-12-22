قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن تعيين أسامة هيكل وزير دولة للإعلام أمر مهم للتنسيق بين الهيئات الصحفية والإعلامية،إلى جانب ضبط المشهد، ووضع السياسات الإعلامية المختلفة.

وأضاف "سعدة"، في تصريح له، أن وجود الهيئات في القانون والدستور، لا يتعارض مع وجود وزير للإعلام، بل سيجرى الإعلان عن مهامه وصلاحياته بشكل واضح، بما لا يتعارض أو يتداخل معها.

نقيب الإعلاميين: وزير الإعلام عليه التنسيق بين الهيئات وضبط المشهد الإعلامي

وأكد أن الهيئات الإعلامية صدرت بقوانين لها نصوص واضحة؛ فصدر القانون رقم 178 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأولى لها إدارة شؤون الإعلام الرسمي والقانون 179 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أولى لها إدارة شؤون الصحافة الرسمية، بينما القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أولى له 3 اختصاصات، جزء من وزارة الإعلام، وآخر من وزارة الاتصالات، وجزء من وزارة الاستثمار، بما يخدم المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة والرسمية، سواء مطبوعة أو إلكترونية، وإنشاء التراخيص وتجديدها.