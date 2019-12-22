تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق هائل نشب ظهر اليوم الأحد، بالغابة الشجرية بقرية الصالحية التابعة لقرية الجبلاو.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارا بنجاح قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالغابة الشجرية التابعة لشركة المياه والصرف الصحي بقرية الصالحية مستخدمين 3 سيارات إطفاء.

وأمر مدير أمن قنا بكشف ملابسات الحريق والتأكد من خلو الواقعة من أي دوافع جنائية، وتبين أن سبب الحريق اندلاع النيران في مساحة أرض تتجاوز الفدان بها حلف وامتدت للغابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.