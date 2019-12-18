أصدرت محافظة قنا، بيانًا، قالت فيه، إن شركة غاز الأقاليم ستقوم بملء خزان "مادة الرائحة" بمحطة الغاز الرئيسية بالمدينة، ضمن أعمال تشغيل المحطة الدائمة الجديدة، من خلال الوكيل سعة 10 آلاف متر مكعب محل المحطة المؤقتة الحالية سعة 5 آلاف، مساء أمس، الثلاثاء.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمدينة قنا والأماكن المحيطة بها.

وأضافت المحافظة في بيانها، أن أعمال الملء هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على المواطنين، مؤكدة أن الأعمال تجري بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وأوضح البيان، أن أعمال ملء الخزان ستنتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.