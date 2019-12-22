وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التهانى إلى كل من أسامة هيكل وزير شئون الدولة للإعلام، والمستشار عمر مروان وزيرالعدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب، بمناسبة توليهم الحقائب الوزارية في ضوء التعديلات الوزارية التى وافق عليها مجلس النواب اليوم .

وقال "عبد العال" إنه بموجب نص المادة 164 من الدستور فقرة أخيرة :"لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين". واستطرد قائلا :" إنه بموجب صدور قرار رئيس الجمهورية والذى تضمن تعيين أسامة هيكل وزيرا للدولة لشئون الإعلام، تقدم "هيكل "باستقالته رسميا إلى المجلس، وبناء عليه أعلن خلو مقعده بقائمة في حب مصر" .

من جانبه، قال الوزير أسامة هيكل :"شرفت صباح اليوم بقبول حضراتكم لترشيحي لهذا المنصب، ومنذ قليل، قمت بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس. ورأيت قدومي لتقديم الاستقالة للبرلمان، وأود أن أعبر عن شكري لزملائي، وأتوفع مزيد من الدعم في ظل المنصب الجديد" .

كما وجه المستشارعمر مروان وزير العدل، التحية إلى البرلمان. وقال :"هذا المجلس أكن له التقدير والحب، وقد أضاف لي الكثير، ويجب التأكيد أن أعضاء المجلس هم أعضاء حقيقين يعبرون عن المجلس، وهذا المجلس مؤسسة دستورية محترمة نكن لها كل التقدير. وتابع:"أعاهد المجلس أن أكون من أكثر الوزراء تعاونا، وسعدت بمن سيخلفني في مهام وزارة شؤون مجلس النواب وهو المستشار علاء فؤاد وستجدونه أكثر أداءا وتعاونا".

من جهة أخرى، عقب الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس، على وجود التزام على وزارة العدل بتقديم مشروع قانون متكامل عن مصلحة الشهر العقاري، يتضمن استقلاليتها .

وقال "عبد العال" :"أكثر من 20 أو 30 مليار جنية ستدخل خزانة الدولة حال تطبيق الحد الأدني لرسوم تسجيل العقارات، ولاسيما أننا عانينا طوال الفترات الماضية من عدم تسجيل العقارات، ومن حسن الحظ أنك غيرت صفة الوظيفة ولكنك مازالت بالحكومة وهو من الموضوعات الحيوية التى ينتظرها الشارع .

كما وجه وزير شؤون مجلس النواب بموجب التعديل الوزاري، الشكر إلى البرلمان. وقال :"أسعد بوجودي بينكم في الفترة القادمة ويكون التعاون على أكمل وجه، واتمنى أن أكون خير خلف لخير سلف". يأتي ذلك في الوقت الذى حرص فيه كلا من الوزيرين أسامة هيكل وعمر مروان، على مصافحة الأعضاء، والتقاط الصور التذكارية معهم .