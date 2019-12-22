اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إعلان الولايات المتحدة رفضها إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، "لا يزيد العالم استقرارا".

وقال "لافروف"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، "إن روسيا دعت لمناقشة المشاكل المتعلقة بخطط الولايات المتحدة لنشر الأسلحة في الفضاء، مما يحتم بالتوازي تمديد معاهدة (ستارت-3).

وأضاف أنه خلال صياغة معاهدة "ستارت-3" كان أحد العوامل الحاسمة، موافقة الأمريكيين على الإشارة في ديباجة نص المعاهدة إلى العلاقة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعي بما في ذلك الأسلحة النووية الهجومية الاستراتيجية، والأسلحة الاستراتيجية غير النووية التي يقوم الأمريكيون بتطويرها كجزء من مفهوم الضربة العالمية المباغتة، والدفاع المضاد للصواريخ".