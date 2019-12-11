وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه جرى في جو من التفاهم المتبادل، مشيرا إلى أنه تناول عددا من القضايا الرئيسية، ومنها الأزمة في الخليج وملف إيران النووي.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقده في السفارة الروسية بواشنطن بعد لقائه ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم الأربعاء: "إننا نتفهم الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، ولكن هناك مصلحة للجانبين في العمل في تلك المجالات حيث يمكننا تحقيق نتائج".

وكشف وزير الخارجية الروسي، أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت - 3)، مؤكدا استعداد موسكو لتمديد هذه المعاهدة.

وأضاف لافروف: "أنه بحث مع الرئيس الأمريكي عدة خطوات لمنع تفاقم الأزمة في الخليج، بجانب المشاكل الناتجة عن انسحاب واشنطن من الصفقة النووية مع طهران ومشكلة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".

وفي ما يتعلق بفرض الكونجرس الأمريكي عقوبات ضد خطي أنابيب نقل الغاز الروسي (التيار الشمالي) و(التيار التركي) أعرب وزير الخارجية الروسي عن ثقته في أن مثل هذه التدابير لن توقف تنفيذ هذه المشاريع الحيوية لإمداد أوروبا بالغاز الروسي.

وتابع :"أنه نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين أكد دعوة الرئيس دونالد ترامب لحضور احتفالات يوم النصر في مايو القادم بموسكو"، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي أبلغه أنه يفكر في هذا الأمر.