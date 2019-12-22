قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنّ من أهم أولويات عمل قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة هو تعظيم النجاحات التي تحققت الفترة الماضية، خاصة في مجال التسويق والعمل على حل أية أزمات واجهته خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنّ دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة خطوة صحيحة في طريق زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأضافت لـ "الوطن" أنّ الفترة المقبلة ستشهد العمل على فتح أسواق سياحية جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية التي نعمل معها حاليا، وذلك بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحي، لافتة إلى توقعها أنّ ترتفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام المقبل، وذلك في أعقاب افتتاح المتحف المصري الجديد "gem2020"، وبالعمل الجاد لجميع العاملين بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا ستكون جيدة خلال عام 2020 خاصة بعد الاقبال الشديد من البريطانيين على معرض توت عنخ آمون الذي أُقيم على هامش بورصة لندن السياحية نوفمبر الماضي، ورغبتهم الكبيرة أيضًا في زيارة مدينة شرم الشيخ.