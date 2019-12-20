قال محمد فاروق، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن عودة الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ ستنعش الاشغالات الفندقية بالمدينة خلال الشهور المقبلة.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أمس، أولى الرحلات البريطانية إلى المدينة، وعلى متنها 110 سائحين بعد توقف دام 4 سنوات.

وأضاف "فاروق"، لـ"الوطن"، "أن شركة الطيران البريطانية (إيزى جيت) ستبدأ في تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ بداية من فبراير المقبل"، موضحًا أن التدفقات البريطانية الكبيرة للمدينة ستبدأ بأجازات أعياد الربيع (الأيستر) مارس 2020 على أن تصل ذروتها خلال موسم الصيف.

ونوه بأن مؤشرات الحجوزات المستقبلية تشير إلى أن السائح البريطاني سيكون الأكثر تواجدا بشرم الشيخ، بداية من يوليو المقبل يليه السائح المصري فالسعودي فالأوكراني.

وأشار إلى أن فنادق شرم الشيخ أعلنت جاهزيتها لاستقبالهم بعد أن أجرت العديد منها أعمال الصيانة والتطوير خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن العديد من الشركات البريطانية بدأت في حجز الفنادق لسائحيها للموسم الصيفي، موضحا أن السائح البريطاني هام جدا لمصر كونه من ذوي الإنفاق المرتفع.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن "عودة السياحة البريطانية ستكون تدريجية، وأن أعدادهم خلال 2020 سيتجاوز الـ500 ألف"، موضحا أن فنادق المدينة ستحقق إشغالات عالية بداية من مارس، مشيرا إلى أن إعلان شركة توماس كوك إفلاسها لن يؤثر على الحركة الوافدة، وذلك بعد أن أعلنت العديد من الشركات البريطانية عن تسيير رحلات إلى شرم الشيخ بداية 2020.

وأوضح "عبداللطيف"، أن "عودة السياحة البريطانية حاليا ستسهم في تحقيق الفنادق لنسب إشغال جيدة طوال العام، كما أنها سترفع من أسعارها، داعيا أصحابها إلى الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والابتعاد عن ظاهرة حرق الأسعار".