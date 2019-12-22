نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جذب نحو 500 ألف مشترك جديد في خدمة التليفون المحمول، خلال 2019.

"الوطن" ترصد في التقرير التالي أبرز مؤشرات القطاع في مجال البنية الأساسية للاتصالات، بحسب البيان الصادر عن الوزارة اليوم.

- بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 95.13 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ بالمقارنة بنحو (94.6) مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

- بلغ عدد مستخدمو الإنترنت نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية 2018/2019، بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي 48%؛ بالمقارنة بنحو نحو (37.9) مليون مستخدم بنهاية عام2017/2018 بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي (44.3%).

- بلغ عدد مشتركي (ADSL) نحو 7.12 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 6.2 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

- بلغ عدد مشتركي (Mobile Broadband) نحو 41.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 36.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2018.