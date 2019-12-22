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حظك اليوم الاثنين 23-12-2019 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 23-12-2019 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

البرهان: الجيش السوداني قضيته الوصول لانتخابات تُرضي الشعب

البرهان: الجيش السوداني قضيته الوصول لانتخابات تُرضي الشعب

"صحة الشرقية" تدعم مبنى طوارئ بلبيس بالتجهيزات الطبية

"صحة الشرقية" تدعم مبنى طوارئ بلبيس بالتجهيزات الطبية

السودان يعلن بدء التحقيق في الجرائم المرتكبة بدارفور خلال حكم البشير

السودان يعلن بدء التحقيق في الجرائم المرتكبة بدارفور خلال حكم البشير

"العناني": المشروعات الآثرية الكبرى دفعت الدولة لدمج الوزارتين

"العناني": المشروعات الآثرية الكبرى دفعت الدولة لدمج الوزارتين

برلماني: تأخر قانون المحليات ظلم للشارع.. و"شايلين شيلة مش بتاعتنا"

برلماني: تأخر قانون المحليات ظلم للشارع.. و"شايلين شيلة مش بتاعتنا"

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في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

راجح والبنا في 80 يوما.. قتل "بأدلة" وحكم بالسجن يجوز الطعن عليه

راجح والبنا في 80 يوما.. قتل "بأدلة" وحكم بالسجن يجوز الطعن عليه

"القارئ الذكي" ينهي عصر "كشاف الكهرباء" وأخطاء الفواتير

"القارئ الذكي" ينهي عصر "كشاف الكهرباء" وأخطاء الفواتير

خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة.. غزيرة وقد تمتد للقاهرة

خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة.. غزيرة وقد تمتد للقاهرة

"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

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