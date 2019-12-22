أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والتي تضم في عضويتها: الدكتور أشرف قاسم، والدكتور ناجي سلام، والدكتور الحسيني عوض، عن تلقيها 20 طلبا للترشح على كافة المستويات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وعضو اللجنة، إنه ترشح على مقعد النقيب العام طبيب واحد فقط، بينما تقدم 5 بيطريين على عضوية مجلس النقابة العامة، و3 بيطريين على مقاعد القطاعات الستة، و5 بيطريين رؤساء نقابات فرعية، و6 بيطريين لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وتستكمل لجنة تلقي طلبات الترشح، استقبال الأطباء البيطريين الراغبين في الترشح بالانتخابات، صباح غدا الإثنين، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة 10 أيام، على أن يتم إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2019.