هنأت الهيئة الوطنية للصحافة، أسامة هيكل لتقلده منصب وزير الدولة للإعلام، وتمنت له النجاح والتوفيق فى مهمته.

وأثنت الهيئة، في بيان لها، على الاختيار، وأكدت أن هيكل ابن الإعلام والصحافة، وسوف يسهم بجهد خلاق في نهضة الإعلام المصري، والوصول إلى الأهداف التي تحقق الرسالة الإعلامية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، إنه بادر على الفور بالاتصال بـ"هيكل" وتهنئته وتمنى له التوفيق، ووجه له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها، في مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتناغم وتضافر الجهود، ومواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الموجهة ضد البلاد.