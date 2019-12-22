كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني السيرة الذاتية للطيار محمد منار عبدالحميد عنبة، وزير الطيران المدني الجديد، والذي تولى خلافا للفريق يونس المصري، حيث إنه حاصل على إجازة طيار تجاري في عام 1989، وتم تعيينه بشركة مصر للطيران عام 1993، وهو قائد لطراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط.

وأمضى "عنبة" أكثر من 26 عامًا من الخبرة والعمل فى قطاع الطيران المدني، وشغل العديد من المناصب الإدارية المهمة، وتدرج في شركة مصر للطيران على النحو التالي، مساعد طراز خفيف فى عام 1993، ثم مساعد طراز متوسط فى عام 1996، ثم مساعد طراز ثقيل فى عام 1997 - قائد طراز متوسط فى عام 1999، قائد طراز ثقيل فى عام 2009.

تم تعيينه مساعد لوزير الطيران لشؤون الطيران في عام 2012 حتى 2013، ثم عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2012 حتى 2014.

تولى "عنبة" منصب رئيس أكاديمية شركة مصر للطيران للتدريب منذ عام 2013 إلى 2017، بجانب عمله قائد طراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشهدت الأكاديمية الكثير من الإنجازات خلال فترة توليه المنصب وهى اجتياز تفتيش المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الذي أجرته المنظمة لتقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية، التي تقدم داخل مركز التدريب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات الأيكاو، اجتاز المركز في عهده تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (الإيازا).

حصل على جائزة أفضل أكاديمية تدريب على أعمال الطيران في القارة الأفريقية لعام 2013‎، وشهدت الأكاديمية فى عهده طفرة فى الأداء، لما ضمته من أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين، وتشمل طرازات الإيرباص- A320 A330 -A340 وبوينج B777/ B737-800، وكذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ CEET، وتقديم الخدمة على جهاز CST، بالإضافة إلى تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة على العديد من الطرازات، الذى يتم على أعلى مستوى من الجودة، هذا بالإضافة إلى إنشاء نظام لتأهيل 14 مصمما ومطور برامج تدريب عن طريق أحد خبراء التدريب بالبرنامج العالمى لتدريب الطيران بمنظمة "الإيكاو"، وبرنامج TRAINAIR Plus.

وأعد "عنبة" خطة جرى تنفيذها لتطوير برامج التدريب بالأكاديمية، طبقًا لأحدث أساليب تحديث البرامج التدريبية والمعتمدة من "الإيكاو"، وذلك لرفع مستويات الأداء بشركة مصر للطيران المتعلقة بالسلامة الجوية وخدمة العملاء، وتأهيل طلبة الجامعات، أثناء الإجازة الصيفية، لتشمل مجالات التنمية البشرية والجودة وصيانة الطائرات والسياحة والطيران، وغيرها من الدورات التى تعمل على إعداد الطلاب لسوق العمل، إلى الدول العربية والأفريقية، امتد عمل المركز فى استراتيجية مختلفة أقرها "عنبة" ليقدم خدماته لعدة شركات مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والكينية، والزيمبابوية، والسودانية، والإريترية، والليبية، والسورية، والعراقية، والسعودية، بالإضافة إلى شركات أخرى فى شبه القارة الهندية.