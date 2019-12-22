استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عقب الجلسة العامة، بمكتبه، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وقدم "عبدالعال" التهنئة للوزير، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدا أن هيكل قيمة برلمانية كبيرة، ورجل متخصص في مجاله، وسيساهم بشكل كبير في إثراء الآداء الإعلامي في الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب لـ"هيكل": سنفتقدك في البرلمان لخبرتك، لكن لاشك أن الدولة كسبت كثيرًا بضمك إلى صفوف الحكومة.

من جانبه توجه وزير الدولة للإعلام، بالشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ولجميع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على أهمية رسالة الإعلام في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء، المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.