يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو اليوم، الأحد 22 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة 10 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناتي beIN Sports HD 3 وbeIN Sports 4K بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة خلف برشلونة متصدر الجدول برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة فاز منهم بـ10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة وحيدة، فيما يحتل بيلباو 27 نقطة في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.