استعدادات مكثفة شهدتها مختلف المحافظات، بداية من اليوم، لاستقبال عيد رأس السنة وأعياد الميلاد، عبر تجميل الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة المسيحية، فضلاً عن خطط التأمين التى دشنتها مديريات الأمن لتأمين الكنائس فى المحافظات تحسباً للطوارئ.

الأحياء تُجمّل محيط الكنائس

مديرية أمن الغربية أعلنت حالة الاستنفار القصوى لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت الحيوية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، من خلال تكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.

وقال مسئول أمنى إن المديرية وضعت خطة أمنية مكبّرة لتأمين الكنائس وكافة مناطق المحافظة فى احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهناك متابعة دورية من قبَل اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، للخدمات الأمنية على الكنائس بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة.

وأكد أن كافة الكنائس البالغ عددها 54 كنيسة تشهد إجراءات أمنية مشددة، من خلال إنشاء حرم آمن حول كل كنيسة ووضع نقاط تفتيش لفحص جميع المترددين على الكنيسة، إلى جانب الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد وإيقاف أى شخص يُشتبه فى قيامه بأى عمل غير مألوف، لافتاً إلى أن القوات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى خروج عن القانون، وهناك تعليمات للقوات بالتصدى بكل قوة لأى شكل من أشكال تعكير صفو احتفال الإخوة الأقباط بأعيادهم، مشيراً إلى أن وظيفة رجال الشرطة هى تأمين كنائس المحافظة، والحفاظ على سلامة وأمن الأقباط فى أعيادهم، والظهور بالشكل المطلوب الذى يؤكد أن وزارة الداخلية هى حصن الأمان لكل مواطن على أرض الوطن.

المحلات تعلق أوراق الزينة الملونة على الواجهات

وكثفت أحياء الإسكندرية استعداداتها بمحيط الكنائس فى مختلف الأحياء، لاستقبال الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، وكلفت العمال بتهذيب الحدائق حرصاً على الظهور بالمظهر الحضارى اللائق، بالإضافة إلى تجميع القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية والجانبية.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب، إن الحى بدأ زراعة بعض الأشجار فى المسطحات الخضراء لتوفير بيئة صحية للمواطن السكندرى بنطاق الحى فى محيط 6 كنائس، وشهدت واجهات المحلات فى الشوارع الرئيسية ظهور شجرة عيد الميلاد و«بابا نويل» والملائكة، والثلوج البيضاء، إلى جانب أوراق الزينة الملونة.

خطط أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة

وأعلن نشر الكمائن المتحركة والثابتة فى محيط الكنائس ورفع درجة الاستعدادات الأمنية للقصوى، تحسباً لأية حوادث محتملة، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لتحقيق الانضباط أثناء الاحتفالات.

وفى حى وسط، أكد العميد فادى وديع، رئيس الحى، التنبيه على جميع العاملين بضرورة التنظيف الكامل وتجميل شوارع الكنائس لاستقبال أعياد الميلاد، مشيراً إلى تجميل محيط الكنائس والشوارع التى تشهد احتفالات خاصة بشارع فؤاد ومحطة الرمل والأزاريطة حيث يحرص أهالى الإسكندرية على استقبال العام الجديد بالوجود فى تلك الشوارع.

وفى البحر الأحمر، توافد السائحون على الغردقة من 35 دولة للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، وتزينت الفنادق والقرى السياحية بالزينة ومجسمات كبيرة لبابا نويل وشجرة عيد الميلاد الشهيرة فى مداخل وواجهات الفنادق واللافتات المضيئة، وانتهت الفنادق من تجهيز خيمة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد، وشهدت فنادق مرسى علم وصول السائح «كون هالرت»، بلجيكى الجنسية، ليجسد شخصية بابا نويل لمشاركة السائحين فى الاحتفالات، وحرص أغلبهم على التقاط الصور التذكارية أثناء توزيع الهدايا على السائحين الأجانب وسط فرحة غامرة للركاب وسط الزينة وشجرة عيد الميلاد التى أعدتها إدارة المطار خصيصاً لهذه المناسبة.