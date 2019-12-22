أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

وواصلت كافة مديريات الأمن، تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات من خلال الانتشار الأمني المُكثف، بكل المحاور والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما جرى الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة، لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية، تأكيدها على مواصلة الجهود، لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن، والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.