أكد الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، لـ"الوطن"، أنه بالفعل تم الإفراج عن والده وهو متواجد حالياً في المنزل وبصحة جيدة.

وعن ضوابط الإفراج عن الفريق سامي عنان، رفض "سمير" الإدلاء بأي تفاصيل، قائلا: نحمد الله على خروجه بالسلامة إلى بيته.

وكان عنان قد خضع للتحقيق في النيابة العسكرية في تهم تخص مخالفته للقواعد ولوائح القوات المسلحة.

وبعد إحالته للتحقيق، أمر المدعي العام العسكري بحظر النشر في التحقيقات مع الفريق عنان في كافة وسائل النشر، عدا البيانات الصادرة من النيابة بشأنها.

ورفض مصدر مقرب من أسرة الفريق عنان لـ"الوطن"، الإدلاء بتفاصيل القضية التي كان عنان يحاكم بموجبها، قائلا: لا نستطيع التحدث في هذا الأمر لأن قرار حظر النشر في القضية ما زال سارياً.