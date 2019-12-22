كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، حقيقة أصوات الحوت الأزرق بمدينة مرسى مطروح.

وقال سالم، مازحًا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "كنا نتمنى إنها تكون حوت فعلًا، لكنها أصوات غير حقيقية تتنافى مع أصوات الحيتان".

وأضاف: "أعتقد أن الأصوات الموجودة في الفيديو تركيب صوت على فيلم الفيديو بشكل مقصود به الإثارة"، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط به عدد من الحيتان بشكل طبيعي: "كما أنها موجودة في معظم المحيطات وهي غير مؤذية للإنسان بأي شكل من الأشكال، حتى أضخم الحيتان".

وتابع: "اللي يشوف حوت في البحر الأحمر إنسان محظوظ، لأن معظم دول العالم تنظم برامج سياحية لمشاهدة الحيتان عن قرب، ولكن يجب أن نتجنب إزعاجه، ولم يسبق في التاريخ أن تعرض أي إنسان للأذى بسبب حوت، فهو من أذكى الكائنات في العالم ويعرف تحديد فريسته بشكل جيد".