راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل وظائف شاغرة موظفين وإداريين ومنسقين.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف والمؤهلات المطلوبة ومواعيد انتهاء التقديم على النحو التالي:

1- Housing Coordinator

- يشترط أن يكون الحد الأدنى من الخبرة سنتين في القدرة الإدارية أو خدمة العملاء المطلوبة.

- الكفاءة في معالجة النصوص وجداول البيانات وقواعد البيانات.

- يشترط الانتهاء من المدرسة الثانوية أو دبلوم المدرسة الثانوية.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- سيُطلب من جميع المتقدمين قيد الدراسة اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

- راتب الوظيفة ما يعادل 36 ألف دولار في العام.

آخر موعد للتقديم للوظيفة 23 ديسمبر الحالي.

2- Computer Management Assistant

- يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة 4 سنوات في مجال برمجة التطبيقات وتصميم صفحات الويب.

- الحصول على شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو هندسة الاتصالات.

- الحصول على المستوى الثالث من التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية (سيتم عقد اختبار اللغة الإنجليزية).

- الطلاقة في اللغة العربية تحدثًا وكتابة.

- سيُطلب من جميع المتقدمين قيد الدراسة اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

- راتب الوظيفة ما يعادل 250 ألف جنيه مصري في العام.

- آخر موعد للتقديم للوظيفة 31 ديسمبر الحالي.

3- Administrative Clerk

- يشترط الحصول على ثلاث سنوات من السكرتارية أو الخبرة الإدارية بالإضافة إلى خبرة سابقة في Microsoft Office وخدمة العملاء.

- الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب أو اللغات أو الفنون أو الإدارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- آخر موعد للتقدم للوظيفة 1 يناير 2020.

- راتب الوظيفة ما يعادل 120 ألف جنيه مصري في العام.

4- Financial Clerk

- يشترط أن يمتلك المتقدم عامين من الخبرة الكتابية.

- الانتهاء من المدرسة الثانوية.

- إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

- الطلاقة في الكتابة باللغة العربية.

- آخر موعد للتقدم للوظيفة 5 يناير 2020.

- راتب الوظيفة ما يعادل 120 ألف جنيه مصري في العام.

ويمكن للراغبين في التقدم لأي من الوظائف الدخول إلى الموقع الإلكتروني للسفارة لملء البيانات، وسيتم الاتصال بالمتقدمين لإجراء اختبار اللغة أو المهارات أو الذين يتم اختيارهم لإجراء مقابلة عبر البريد الإلكتروني.