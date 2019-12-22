برلمانية عن إطلاقها أعيرة نارية من شرفة منزلها: قراية فاتحة بنتي

علقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن الفيديو المتداول لها وهي تّطلق خرطوش من شرفة منزلها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وقالت إسماعيل: "دي كانت أثناء قراءة فاتحة بنتي، أنا مرخصة سلاح بشكل طبيعي ومعايا طبنجة وماشية قانوني، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون".

فيما عارضها الإعلامي سيد علي، قائلًا: "بس اللي في إيد حضرتك في الفيديو مش طبنجة"، فردت قائلة: "آه ده خرطوش بس في بيتي، أنا كنت حاسة إني هدخل مداخلة هاتفية في التليفزيون عشان الواقعة دي، كنت مستنياها بصراحة".

وتابعت: "حاجة عادية، أيام الإرهاب والثورة كل واحد بيقف في بيته ويضرب نار عشان يحسس الناس إن فيه حد موجودة واطمئنان، ضرب النار ده طبيعي، لو عاوز ابعتلك رخصة السلاح هبعتهالك"، ودخل الإعلامي في مشادة مع النائبة على الهواء، وقامت بإنهاء المكالمة.