أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري استهدفهم في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكد المركز أن الجيش السوري كبد المسلحين خسائر كبيرة بعد هجومهم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تأوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.

ورغم التوصّل في أغسطس إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

وبلغت حصيلة القتلى في المحافظة منذ نهاية أغسطس أكثر من 230 بحسب المرصد السوري.

وفي أكتوبر، قام الرئيس بشار الأسد بأول زيارة للمنطقة منذ اندلاع النزاع في 2011، مؤكدا أن معركة إدلب تشكل منعطفا لإنهاء الحرب.