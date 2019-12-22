أقدم طفل في المرحلة الابتدائية على الانتحار شنقًا، لمروره بأزمة نفسية، بمركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بالعثور على جثة مينا عماد لبيب تاوضروس، 12 عاما، طالب في الصف السادس الابتدائي، داخل منزله بقرية الحبيل الشرقي في أبوتشت.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أنّ التلميذ شنق نفسه بحبل غسيل، قاصدًا الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.