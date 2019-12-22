نظمت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، حفل استقبال للدكتورة نفين القباج الوزيرة الجديدة، وانتظرتها أمام سيارتها بالورود، وقبلتها واحتضنتها.

كما شاركت قيادات الوزارة والعاملين بها من الإدارات المختلفة، بباقات الورود والتصفيق في استقبال الوزيرة الجديدة، وأطلقت بعض السيدات الزغاريد، حسبما ورد في "الفيديو" الذي عرضه هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، وعلق عليه: "يا خبر أبيض على الجمال".

واصطحبت غادة والي، "القباج" إلى مكتب الوزير بنفسها، وسط حفاوة من العاملين بديوان الوزارة.

وكان أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أعلن اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.