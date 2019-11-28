استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء اليوم بمكتبه، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمود فوزي الأمين العام.

وهنأ "عبدالعال"، غادة والي، على اختيارها لشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة.

وأعرب عن ثقته الكاملة، في أنها ستكون خير من يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، معتبرًا أن هذا المنصب، سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية، في أهم منظمة دولية.

وفي الإطار ذاته، قدم رئيس مجلس النواب، الشكر لـ"والي"، على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال توليها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن بصماتها على الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، كانت واضحة وتعكس الكثير من الجهود التي بذلت من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين البسطاء.

وفى نهاية اللقاء، قدم الدكتور على عبد العال، درع تكريم لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي.