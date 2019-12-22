أجرى المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات القائمة بمحيط المديرية لمتابعة حالة المنشآت، مشددا على ضرورة الحفاظ على نظافة الساحات وسلامة المنشآت والارتقاء بالمظهر العام للمديرية.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، منحل الإرشاد الزراعي بدمياط، وذلك بغرض متابعة المشروعات التابعة للمديرية والعمل على تكثيف إنتاجها، مؤكدا اهتمامه البالغ بتطوير تلك المشروعات بما يعود بالنفع والفائدة على العامة والعاملين بالقطاع الزراعي.