حصد الطالب عمر بلح، الحاصل بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، في مسابقة الرياضيات الذهنية، التي أقيمت تايلاند، مساء اليوم.

وهنأ السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، "عمر" والطلاب الفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وشاركت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، والمستشارة لمكتب QMM بمصر، فاعليات مسابقة الرياضات الذهنية المقامة ببانكوك تايلاند على مستوى العالم، والتي فاز بلقب البطل بها عمر بلح ملك الزهار أول العالم، وسلمى الشويحي، ومحمود زكريا سليم أبناء دمياط وآخرين من مختلف محافظات الجمهورية.