والي: الناس لا تفي السيسي حقه.. عرَّض حياته للخطر من أجل الوطن

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، إن الناس لا تفي الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه، موضحة أنها سواء كانت وزيرة أو سيدة مصرية أو كأم، ترى أن هذا الرئيس حمى الوطن وعرَّض حياته الشخصية للخطر في سبيل الوطن، وحافظ على الوطن بكل ما يملك.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أن السيسي هو الرئيس الذي أعطى للمرأة مكانة في ملفات عديدة، مستطردة: "عمر ما السيدات المصريات تقلدن مناصب قيادية بهذا الحجم سوى في عهده، وهذا يعكس تصريحات السيسي المستمرة عن دعمه للمرأة".

وتابعت: " الدعم مش بالكلام، الدعم بالثقة والتصرفات شاكرة وممتنة للسيسي والثقة ودعمه لي لمنصب دولي، سأظل على العهد أني أخدم وطني في كل موقع، وأنا هسافر بإذن الله خلال شهر لاستلام عملي الجديد الأممي".

وكان أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أعلن اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.