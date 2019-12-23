قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن أهم ما يميز التعديل الوزاري هو القطاعات المستحدثة والمدمجة، كما أن القيادة السياسية ترى أن الإصلاح الإداري شديد الأهمية ومن ثم تم إلحاقه مباشرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بما يعني أن هناك أهمية شديدة لهذا الملف في المستقبل.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أنه تم إلغاء وزارة الاستثمار وإلحاق ملف الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء وذلك بسبب شكاوى كثيرة تتعلق بقضايا مع مستثمرين، موضحًا أن مدبولي سيعمل على تسهيل وإنجاز أوراق المستثمرين والقضاء على الروتين.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن تلك التعديلات الوزارية بمثابة قتل الروتين والتردد الحكومي المبالغ فيه خاصة في المنازعات مع المستثمرين، موضحًا أن البعض قد يستعجب من دمج وزارتي السياحة مع الآثار، ولكن مصر ستفتتح المتحف المصري الكبير في العام المقبل في شهر أكتوبر في حضور قادة وزعماء دول عظمي.

عماد حسين عن دمج الآثار مع السياحة: العناني ليس غريبا عن القطاعين

وتابع: "الدكتور خالد العناني ليس غريبا عن الملف السياحي لأنه تخصص في الإرشاد السياحي وسيعمل على الترويج لهذا الحفل والنهوض بالسياحة المصرية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسامة هيكل تم تعيينه وزير دولة لشؤون الإعلام وليس وزيرا للإعلام كون الدستور المصري لم ينص على وزارة للإعلام، كما أن استعادة وزارة الإعلام صلاحياتها الكاملة ينبغي من خلاله إجراء تعديل دستوري وهو أمر صعب في الفترة الحالية.

وواصل: "سوف يستمر أداء المجالس الثلاثة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام) وستقوم وزارة الإعلام فقط بالتحدث باسم الحكومة والمدافع عن سياسات الحكومة، وحائط صد أمام الهجمات الشرسة التي تواجه الدولة خصوصا الإعلامية".