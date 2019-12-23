بـ5 ظواهر مسرحية.. "علاء الدين" ترفع شعار "لأول مرة" في موسم الرياض

تنطلق أولى عروض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز، الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، في المملكة العربية السعودية.

ترفع المسرحية شعار "لأول مرة" بـ 5 ظواهر ترصدهم "الوطن" في التقرير التالي:-

- لأول مرة، يخوض النجم أحمد عز والنجمة تارا عماد تجربة المسرح في مشوارهما الفني.

- لأول مرة، يغني عز في أحد أعماله الفنية فضلاً عن تقديمه عدد من الاستعراضات.

- لأول مرة، تستعين مسرحية عربية بعدد من التقنيات الحديثة، ومنها "شاشة عرض" و"هولوجرام" والسجادة الطائرة التي ستحمل على متنها "علاء الدين" والأميرة "ياسمين"، الذي يجسد دوريهما أحمد عز وتارا عماد.

- لأول مرة، لن يظهر القرد الملازم لشخصية "علاء الدين" في الرواية الأصلية، حيث لم يطرح صناع المسرحية هذه الفكرة وقت التحضير للعرض، وإنما قرروا الاستعانة بالفنان إسلام إبراهيم لتجسيد دور "قوفة"، وهو الصديق الملازم لـ "علاء الدين" لإضفاء أجواء كوميدية علي المسرحية.

- لأول مرة، يتم عرض مسرحية مشاركة في موسم الرياض الترفيهي على خشبة مسرح الأميرة نورا، الذي يتسع لـ3 آلاف متفرج.

يشارك في بطولة "علاء الدين" محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، وسامي مغاوري.