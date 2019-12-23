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دراسة أمريكية تكشف عن مرض مميت يهدد مواليد شهر أبريل

دراسة أمريكية تكشف عن مرض مميت يهدد مواليد شهر أبريل

تفتح الطريق لـ"الهاكرز".. احذر شبكات "واي فاي" المفتوحة

تفتح الطريق لـ"الهاكرز".. احذر شبكات "واي فاي" المفتوحة

طقس الإثنين مائل للدفء شمالا بارد ليلا.. وتوقعات بسقوط أمطار غربا

طقس الإثنين مائل للدفء شمالا بارد ليلا.. وتوقعات بسقوط أمطار غربا

عبدالله نجل عمرو دياب ينشر صورا لقصر والده بالقاهرة

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"أحلام" تواجه حبل المشنقة.. أشعلت النار في نجل زوجها وهو نائم

"أحلام" تواجه حبل المشنقة.. أشعلت النار في نجل زوجها وهو نائم

الوزارة الجديدة وعمر مروان.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر جوجل

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راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

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في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

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