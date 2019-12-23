تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين 23 ديسمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يزور رئيس البرلمان العربي تونس على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي؛ وذلك دعما للجمهورية التونسية عقب انتخاب رئيس جديد لها بجانب رئيس جديد لمجلس نواب الشعب التونسي.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" بمجمع المحاكم بطرة.

- تنطلق امتحانات المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر الشريف للفصل الدراسي الأول يعقبها بدء امتحانات مختلف المراحل الدراسية.

- يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لاستعراض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 76 اقتراحا برغبة من النواب.

- تعلن محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، جامعة القاهرة تقيم غدا في إطار موسمها الثقافي والفني، حفلًا فنيًا للمطربة الشابة كارمن سليمان بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين الساعة 2 ظهرًا .

- ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، أحد المراكز الابداعية بجمعية مصر الجديدة ، الندوة العلمية "زيارات الأقباط للأراضي المقدسة في فلسطين من خلال المخطوطات القبطية واليونانية والعربية" وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.

- تنظم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الفيوم وبني سويف بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة واتحاد كتاب مصر، مؤتمرا أدبيا بعنوان "تأثيرات المكان في السرد – دراسة حول كتاب بنى سويف والفيوم".

- يستضيف مسرح الجمهورية احتفالًا فنيًا لطالبات المعهد العالي للكونسرفتوار تحت عنوان "ساعة في حب أفريقيا"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على خشبة المسرح بشارع الجمهورية.

- ينظم متحف النسيج المصري في شارع المعز ندوة بعنوان "لسان عربي مبين" في الحادية عشرة صباحا ؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

- يُنظم أتيليه العرب للثقافة والفنون-جاليري ضي أمسية ثقافية للشاعر الكبير رفعت سلام بحضور الناقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وذلك في تمام السادسة مساءً بمقر الجاليري بالمهندسين.

- تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برفقة كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان إيهاب اللبان معرض "كنوز متاحفنا 4" بعنوان "ذاكرة الشرق"، وذلك في تمام السابعة مساءً في مجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك.

- قام مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في الأسبوع العاشر من منافسات الدوري العام المصري وذلك في السابعة والنصف مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المقاولون والإسماعيلي في الأسبوع العاشر من منافسات الدوري العام المصري وذلك في الخامسة مساء.