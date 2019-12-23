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إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة لخلاف على أولوية المرور بسوهاج

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة لخلاف على أولوية المرور بسوهاج

أسعار العملات اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

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