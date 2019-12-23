سعر اليورو اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفقًا للتعاملات الصباحية، التي وردت اليوم الاثنين 23 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.