أشادت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح بعمق العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط بلادها بمصر، وبمستوى علاقات التعاون المثمر في مختلف المجالات، وذلك خلال استقبالها للسفير ياسر محمد شعبان سفير مصر الجديد بالبحرين.

وأكدت المسؤولة البحرينية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أهمية مواصلة العمل على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، معربة عن أملها في توطيد التنسيق القائم خلال المراحل القادمة بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين وتطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن عميق شكره وتقديره للبحرين قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا تكثيف المساعي والسبل إلى تحقيق المزيد من النماء والازدهار في العلاقات الأخوية المشتركة على شتى الأصعدة ومن أهمها القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات الطبية لدى كلا الجانبين، كما نقل تحيات وزيرة الصحة المصرية وتطلعاتها إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين الجانبين بما يصب في صالح بلورة الرؤى والارتقاء بالقطاع الصحي بالبلدين الشقيقين.